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Кремль не поверил словам Зеленского о готовности к «нормандской» встрече

23 октября 2019, 12:19

Кремль не поверил словам Зеленского о готовности к «нормандской» встрече

Кремль не видит, чтобы украинская власть предпринимала необходимые шаги для проведения саммита в «нормандском формате». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, речь идет о несоблюдении договоренностей по разведению войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе. Песков также заявил, что «существует противоречивое отношение украинской стороны к "формуле Штайнмайера"».

Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки», и ожидает, что саммит в этом формате состоится в ближайшее время. Такое заявление Зеленский сделал после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии.

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В «нормандский формат» входят лидеры Украины, России, Франции и Германии. Точная дата саммита пока неизвестна. Киев надеется, что она состоится в ноябре.

Вчера Кремль заявил о приостановке подготовки саммита, «так как меняется запросная позиция одной из сторон».

ТЕМЫ

Люди
Владимир Путин Дмитрий Песков Владимир Зеленский
Прочее
Нормандский формат Разведение сторон

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