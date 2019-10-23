Кремль не поверил словам Зеленского о готовности к «нормандской» встрече

Кремль не видит, чтобы украинская власть предпринимала необходимые шаги для проведения саммита в «нормандском формате». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



По его словам, речь идет о несоблюдении договоренностей по разведению войск в районе населенных пунктов Золотое и Петровское на Донбассе. Песков также заявил, что «существует противоречивое отношение украинской стороны к "формуле Штайнмайера"».



Так пресс-секретарь российского лидера прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что Украина выполнила свою часть для возобновления работы «нормандской четверки», и ожидает, что саммит в этом формате состоится в ближайшее время. Такое заявление Зеленский сделал после встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Японии.

В «нормандский формат» входят лидеры Украины, России, Франции и Германии. Точная дата саммита пока неизвестна. Киев надеется, что она состоится в ноябре.



Вчера Кремль заявил о приостановке подготовки саммита, «так как меняется запросная позиция одной из сторон».