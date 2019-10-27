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Вакарчук считает, что слова президента вызовут гнев добровольцев АТО

27 октября 2019, 15:35

Вакарчук считает, что слова президента вызовут гнев добровольцев АТО

Народный депутат, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук критично высказался в адрес президента Владимира Зеленского после общения главы государства с людьми в военной форме на блокпосту в районе Золотого. Вакарчук в посте на странице Facebook открыто не упоминает имени президента, указывая лишь, что любые слова высокопоставленного лица, сказанные добровольцам АТО без уважения, приведут к гневу.

«В 2014 году добровольцы помогли спасти Украину. Во время, когда наша армия находилась в очень сложном состоянии, именно те, кого мы называем АТОшниками - люди разных профессий, разного происхождения, русско- и украиноязычные стояли в очередях к военкоматам. Некоторые из них создали добробаты. Добробаты часто были единственной опорой Украины на важных участках фронта», - написал Вакарчук.

Он добавил, что этим людям нужно сказать «спасибо».  

Вчера, 26 октября, в штабе Операции объединенных сил заявили, что люди в военной форме, с которыми в Золотом разговаривал Владимир Зеленский, не являются представителями вооруженных сил или каких-либо силовых ведомств.

В субботу Владимир Зеленский посетил поселок Золотое-4, где встретился с добровольцами «Национального корпуса» и ветеранами полка «Азов», которые находятся там с начала октября, так как выступают против разведения сил в этом районе. По словам президента, он прибыл на окраину Золотого, потому что местные жители обеспокоены присутствием там вооруженных людей.

После разговора с Зеленским ветераны АТО заявили, что не собираются покидать поселок.

1 октября, Трехсторонняя контактная группа согласовала разведение сил у Золотого и Петровского. Синхронный отвод войск должен был начаться 7 октября и завершиться 11-го, но режим прекращения огня не соблюдался. 

15 октября ТКГ не смогла согласовать новый график разведения сил в Петровском и Золотом.

16 октября Зеленский сказал, что новая попытка отвода войск начнется после недельного «режима тишины» на участках разведения. 23 октября Зеленский сообщил о подготовке к новой попытке разведения сил у Золотого и Петровского.

ТЕМЫ

Люди
Добровольцы Святослав Вакарчук Владимир Зеленский
Прочее
Разведение сторон

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