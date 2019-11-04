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Правозащитники: Причастный к пыткам и пленных «прокурор ЛНР» может избежать наказания

04 ноября 2019, 19:00

Правозащитники: Причастный к пыткам и пленных «прокурор ЛНР» может избежать наказания

Кременский районный суд Луганской области отказался осуществлять специальное судебное производство в деле так называемого прокурора «ЛНР» Аркадия Корниевского, который подозревается в причастности к пыткам в здании Луганской облгосадминистрации. Об этом во время пресс-конференции рассказал глава ОО «Восточно-украинский центр общественных инициатив» Владимир Щербаченко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, Корниевский – бывший офицер СБУ - с 2014 года был «следователем» и «прокурором» группировки «ЛНР».

Общественная организация владеет информацией от нескольких десятков лиц, которые стали жертвами пыток, угроз и запугиваний со стороны Корниевского.

«Мы считаем, что при принятии такого решения был нарушен баланс прав людей, которые заслуживают на справедливость, которые ожидают от государства эффективного расследования», - сказал Щербаченко.

Бывший пленный группировки Дмитрий Тында назвал решение суда саботажем и допустил, что это может быть связано со страхом судей.

«Меня больше беспокоит то, что происходит в наших правоохранительных органах… Дела "сливают"… и не суды местного уровня должны рассматривать такого рода дела», - убежден мужчина.

В свою очередь представитель общественной организации «Защита и развитие» Евгений Тимофей рассказал, что юристы уже подготовили апелляционную жалобу на это решение.

«Суды не хотят рассматривать такие дела, они боятся, что вынесение других решений может быть чревато… Данные дела надо перенести в любой другой суд… После того, как Луганский апелляционный уд рассмотрит нашу жалобу, мы подготовим ходатайство в Верховный суд о передаче дела на рассмотрение в другой суд», - сказал он.

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Аркадий Корниевский
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