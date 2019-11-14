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Кабмину рекомендуют отложить соглашение с РФ о рыболовстве в Азовском море

14 ноября 2019, 10:29

Кабмину рекомендуют отложить соглашение с РФ о рыболовстве в Азовском море

Комитет по вопросам внешней политики принял решение рекомендовать правительству отозвать разрешение на проведение двусторонней украинско-российской комиссии по рыболовству в Азовском море. Об этом на странице в Facebook сообщил глава комитета Богдан Яременко.

«Под давлением аргументов присутствующих на заседании экспертов, представителей рыболовной отрасли и общественности ни один из тезисов главы Госрыбагентства о необходимости переговоров с россиянами не выглядела убедительной», - написал Яременко.

По его словам, не готовыми к серьезной дискуссии оказались и представители других причастных государственных учреждений.

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