В Кремле еще не знают, состоится ли двухстороння встреча Зеленского и Путина в Париже

В Кремле еще точно не знают, состоится ли в Париже двухсторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского помимо четырехсторонних переговоров в «нормандским формате».



Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил ТАСС, что программа визита Путина в Париж, где 9 декабря пройдет саммит «нормандской четверки», пока прорабатывается.



Двухстороннюю встречу Зеленского с Путиным допустил источник газеты «Коммерсант», который занимается украинским направлением в российских госструктурах.



«Все будет зависеть от общего фона. За три недели многое может произойти. Но обратите внимание, что Зеленский не допускает жестких высказываний в адрес Москвы, пытается высказываться нейтрально», — сказал собеседник издания. Также он отметил, что возвращение Кремлем трех украинских судов накануне, а также обмен удерживаемыми лицами в сентябре улучшает фон для будущих переговоров «нормандской четверки».



Вместе с тем другой источник газеты заявил, что встреча лицом к лицу не планируется и не рассматривается Москвой. «По итогам саммита будет сухой документ. Он уже готов», — сказал собеседник, однако не стал категорически исключать вероятность разговора тет-а-тет между российским и украинским президентами.

В пятницу стало известно, что встреча в «нормандском формате» на уровне лидеров Украины, России, Франции и Германии состоится 9 декабря в Париже. Вчера в Кремле подтвердили договоренность о дате саммита.



Президенты России и Франции накануне по телефону обсудили подготовку к саммиту.