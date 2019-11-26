Помпео не собирается отходить от связанных с Украиной дел

Госдепартамент США продолжит оказывать Украине помощь в борьбе с коррупцией. Об этом заявил госсекретарь Майк Помпео, передает «Интерфакс-Украина».



«У нас очень четкая политика в отношении Украины, и мы с успехом ее осуществляем. До сих пор есть много вызовов — россияне по-прежнему на Донбассе, а украинский президент трудится над тем, чтобы была уверенность — мы упорно решаем такие долговременные проблемы этой страны как коррупция», — сказал Помпео на брифинге во вторник.



«Госдепартамент работает над (решением этой проблемы уже полтора года, и мы продолжим эту деятельность», — продолжил он.



При этом Помпео не стал давать прямого ответа на вопрос, могли ли его предполагаемые разговоры с адвокатом Руди Джулиани иметь отношение к отставке посла США в Украине Мэри Йованович.



«У меня немного что есть сказать в отношении расследования, сказанного с Украиной», — сказал он в ответ на вопрос журналиста о том, имел ли он отношение к отставке американского посла.



При этом он заверил, что со своей стороны госдеп действует в рамках закона в связи с расследованием.

Ранее демократы в комитете Сената США по международным отношениям призвали госсекретаря Майка Помпео отказаться от участия в делах, связанных с Украиной, после того, как несколько свидетелей в деле об импичменте Доналда Трампа упомянули его в своих показаний.





В США продолжается скандал вокруг июльского телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Содержание этой беседы стало в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении президента США. Политические оппоненты Трампа из Демократической партии считают, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности в Украине сына бывшего вице-президента США Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.



Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании избраться на второй срок.



Сам Трамп утверждает, что никакого давления на украинского лидера не было.