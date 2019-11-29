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У Путина призвали не завышать ожидания от «нормандской» встречи по Донбассу

29 ноября 2019, 15:38

У Путина призвали не завышать ожидания от «нормандской» встречи по Донбассу

В Кремле призвали не завышать ожидания относительно грядущей встречи в «нормандском формате», которая пройдет в Париже. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«Давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в "нормандском формате". Вместе с тем есть все основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор», — сказал Песков, отвечая на вопрос, готовятся ли к саммиту договоренности продлить закон об «особом статусе» Донбасса.

Он отметил, что этот закон и возможность его продления является важным вопросом.

«Закон об особом статусе [Донбасса] — это составная часть минских договоренностей. Решение, скажем так, дрейфовать в сторону какого-то иного документа сопряжено с очень большими трудностями, последствия которых для процесса урегулирования сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказать», — цитирует Пескова ТАСС.

Действие закона об особенностях местного самоуправления ОРДЛО (особого статуса) истекает 31 декабря 2019 года. После саммита в «нормандском формате» у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять. В Раде намерены принять закон в сжатые сроки.

Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.

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