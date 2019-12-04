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Депутат «Слуги народа» обвинил «старых» политиков в разжигании войны. Ему возразили у Тимошенко

04 декабря 2019, 11:35

Депутат «Слуги народа» обвинил «старых» политиков в разжигании войны. Ему возразили у Тимошенко

Фото: Канал Рада / YouTube Фото: Канал Рада / YouTube

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Александр Качура заявил, что «старое» поколение украинских политиков также виновато в том, что в Украине происходит вооруженный конфликт на Донбассе.

«Вчера вечером я листал страницы соцсети и главное, о чем сейчас пишут люди, — это мир в Украине. Я обращаюсь сейчас к тем политикам, которые раскалывают общество в Украине. Остановитесь! Вы уже на протяжении 25 лет этим занимались. И именно на основании этого, в том числе, в Украине происходит война», — сказал он, выступая с трибуны Верховной Рады.

Качура призвал политиков «подумать о будущем поколения». Также депутат обратился к жителям Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма.

«Мы вас слышим. Никто не имеет права относится так к вам, как написано в российской пропаганде. Мы обязательно будем вместе, как это было раньше», — подчеркнул Качура.

Кроме того, он показал фотографии домов на Донбассе, которые были разрушены в ходе боевых действий. По словам депутата «Слуги народа», такие фото должен повесить каждый парламентарий. «Я такие фотографии каждому раздам. Украине нужен мир», — подчеркнул Качура.

После этого слово взял нардеп от «Батькивщины» Сергей Соболев, который заявил, что в конфликте в Украине виновата только Россия.

«Хотел бы напомнить всем тем, кто выступает за мир, что Российская Федерации, не политики 25-летнего стажа, а РФ — [президент России Владимир] Путин с помощью прямого приказа [министра обороны Сергея] Шойгу и с помощью прямого разрешения Совета Федерации ввел войска на территорию Украины по запросу так называемого президента Украины Януковича», — подчеркнул Соболев.

Он также предложил раздать фотографии разрушенных Донецких и Луганских аэропортов. «Путин привел сюда войска, а не Украина привела войска в Россию», — резюмировал депутат «Батькивщины».

Вчера партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» выступили с совместным заявлением, в котором указали «красные линии», которые, на их взгляд, нельзя нарушать во время переговоров в «нормандском формате» в Париже.

В «Слуге народа» ответили, что эти политсилы просто повторили тезисы президента Владимира Зеленского.

ТЕГИ

Организации
Батькивщина Слуга народа
Люди
сергей соболев Александр Кочура
Прочее
Россия-Украина

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