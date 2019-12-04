В «Слуге народа» отреагировали на предупреждение трех партий по «нормандской» встрече

Требования трех партий о недопустимых действиях властей в рамках урегулирования на Донбассе дублируют позицию самого президента. Об этом заявила народный депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.



«Если мы говорим о "красных линиях", которые были выложены в этом обращении, то о них всех уже говорил президент Зеленский. Ничего нового сказано не было. А еще раз повторить за президентом Зеленским — почему нет? Это же не мешает», — сказала нардеп журналистам в кулуарах Верховной Рады.



Как добавила Верещук, президент неоднократно заявлял, а министр иностранных дел Вадим Пристайко накануне подтвердил, что «красными линиями» для Украины являются изменения в Конституцию в части об «особом статусе», выборы на Донбассе до вывода российских войск.



Ранее партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» выступили с совместным заявлением, в котором указали «красные линии», которые, на их взгляд, нельзя нарушать во время переговоров в «нормандском формате» в Париже.