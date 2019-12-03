Три украинские партии назвали «красные линии», которые нельзя нарушить на «нормандском» саммите

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Партии «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» выступили с совместным заявлением, в котором указали «красные линии», которые, на их взгляд, нельзя нарушать во время переговоров в «нормандском формате» в Париже. Заявление было зачитано представителями фракций этих политсил с трибуны Верховной Рады.



«Никаких компромиссов относительно унитарного государства — никакой федерализации; никаких компромиссов относительно европейского и евроатлантического курса; никаких выборов на оккупированном Донбассе до вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей; никаких компромиссов относительно деоккупации и возвращения Крыма в Украину; никаких остановок международных судебных процессов против России», — отмечается в заявлении.



Политсилы обязались координировать свои действия по обеспечению незыблемости этих «красных линий». Также они призвали другие партии и общественные организации присоединиться к их инициативе.



Заявление подписали лидеры «Евросолидарности» Петр Порошенко, «Батькивщины» Юлия Тимошенко и «Голоса» Святослав Вакарчук.

9 декабря лидеры «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.