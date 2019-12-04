Cуд оставил под стражей подозреваемого в гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году

Ореховский районный суд Запорожской области оставил под стражей Николая Бутрименко, подозреваемого в причастности к гибели спецназовцев на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает «Радио Свобода».



Во время подготовительного заседания, обвиняемый, ссылаясь на свое состояние здоровья и финансовой невозможности его семьи снять жилье на подконтрольной Украине территории, ходатайствовал о замене меры пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест. Суд ходатайство Бутрименко не удовлетворил, сообщила адвокат потерпевших Елена Яркина.



Также во время заседания по ходатайству адвоката пострадавших был решен вопрос о проведении заседаний в режиме видеоконференции с Кропивницким, где проживает часть семей погибших спецназовцев. 4 декабря суд определил и график последующих судебных заседаний: они будут проходить два раза в месяц - в первую и третью среду места.



Сейчас в подготовительном заседании по делу Бутрименко объявлен перерыв до 24 декабря.



16 мая 2019 Куйбышевский районный суд Запорожской области признал Николая Бутрименко виновным в финансировании терроризма. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Однако поскольку обвиняемый находится в предварительном заключении с 1 июня 2016 года, то, по так называемым «законом Савченко», он сможет выйти на свободу уже через год.



По данным свидетелей по его делу, Бутрименко в 2014 году сообщил поддерживаемым Россией боевикам об украинских спецназовцев у Снежного, после чего военных обстреляли и 10 из них - погибли.



Прокуратура и пострадавшие подали апелляцию на приговор Бутрименко.