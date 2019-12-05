У Зеленского готовы изменить Конституцию после «нормандской» встречи

Команда президента Владимира Зеленского готова провести конституционную реформу по итогам саммита в «нормандском формате», но это ограничится вопросами децентрализации, в том числе в отношении ОРДЛО. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак во время сегодняшнего выступления в Chatham House в Лондоне, передает корреспондент «Новостей Донбасса».



«Украина готова выполнить положение минских договоренностей, которое предусматривает проведение конституционной реформы в части децентрализации», — сказал он. При этом Ермак подчеркнул, что о федерализации речь не идет.



Он пояснил, что изменения Конституции, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО. «Отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Но это никогда не будет означать, что это будет федерализация или какая-то автономия», — заверил он.



Помощник президента уверен, что это не будет нести угрозу целостности Украины.



Ермак также сообщил, что по результатам встречи в «нормандском формате» в Париже 9 декабря президент Владимир Зеленский будет готов внести в Верховную Раду законопроект о продлении действующего закона об «особом статусе» Донбасса.