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Зеленский планирует продлить закон об «особом статусе» Донбасса после встречи в Париже

05 декабря 2019, 11:55

Зеленский планирует продлить закон об «особом статусе» Донбасса после встречи в Париже

Фото: Пресс-офис президента Украины / Архив Фото: Пресс-офис президента Украины / Архив

По результатам встречи в «нормандском формате» в Париже президент Владимир Зеленский будет готов внести в Верховную Раду законопроект о продлении действующего закона об «особом статусе» Донбасса. Об этом заявил помощник главы государства Андрей Ермак во время сегодняшнего выступления в Chatham House в Лондоне, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

«По результатам саммита в Париже — подчеркиваю, это будет зависеть от результатов саммита — президент будет готов внести на рассмотрение парламента законопроект по продолжению действия этого закона», — сказал он.


Ермак добавил, что после Нового года украинская власть может внести изменения в закон в части имплементации «формулы Штайнмайера».

Помощник президента Украины подчеркнул, что закон об «особом статусе» вступит в силу на постоянной основе только тогда, когда ОБСЕ подтвердит законность проведенных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Отдельно Ермак подчеркнул, что выборы в ОРДЛО возможны только тогда, когда там не будут находится иностранные войска или нелегальные вооруженные группы. Также он указал, что на день проведения выборов донбасский участок границы с Россией должен находиться под контролем Украины.

По словам помощника Зеленского, все разговоры о предательстве связанном с «формулой Штайнмайера» являются манипуляцией.

Действие закона истекает 31 декабря 2019 года. Президент Владимир Зеленский обещал, что будет написан новый закон, а не продлен старый вариант.

Представители украинской власти неоднократно отмечали, что разработка нового законопроекта начнется после саммита лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия), который состоится 9 декабря в Париже.

После саммита в «нормандском формате» у Верховной Рады останется 11 дней для разработки законопроекта, четыре из которых предусматривают режим пленарных заседаний, когда его можно принять. В Раде заявляли о готовности принять закон в сжатые сроки.

21 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не стал комментировать возможность продления старого закона об «особом статусе» Донбасса. 

Президент РФ Владимир Путин подчеркивает, что, в случае написания нового закона, его надо согласовать с группировками «ДНР» и «ЛНР», иначе это заведет переговорный процесс в тупик.

В «ДНР» озвучили свои ожидания от закона об «особом статусе».

«ЛНР» хочет продления действующего закона об «особом статусе» Донбасса.

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