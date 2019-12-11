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Апелляционный суд арестовал подозреваемого в убийстве активиста из Бахмута

11 декабря 2019, 16:30

Апелляционный суд арестовал подозреваемого в убийстве активиста из Бахмута

В Бахмуте апелляционный суд Донецкой области отправил под арест на 2 месяца 16-летнего Николая Барабаша, который является подозреваемым в избиении местного активиста Артема Мирошниченко, который скончался от полученных травм. Об этом сообщает корреспондент "Новостей Донбасса".

Таким образом, апелляционный суд удовлетворил жалобу обвинения и изменил меру пресечения в виде домашнего ареста, которую на прошлой неделе избрал суд первой инстанции.

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Артем Мирошниченко был избит 29 ноября вечером в Бахмуте. После этого активист находился в коме. 6 декабря, стало известно о его смерти.

После смерти Мирошниченко полиция переквалифировала статью дела на «умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть».

Подозреваемым в нападении на Мирошниченко оказался 16-летний местный житель. Также была установлена личность его 17-летнего приятеля , который был рядом с ним в момент нападения. Позже в суде выяснилось, что он также участвовал в изиении. 

Артемовский горрайонный суд избрал 16-летнему подозреваему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, хотя прокуратура ходатайствовала об аресте в СИЗО. Его знакомому была избрана мера пресечения в виде ареста, так как у него уже есть судимость за грабеж.

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