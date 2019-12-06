Дело о гибели волонтера в Бахмуте переквалифицировано

Полиция переквалифицировала уголовное производство о нападении на волонтера Артема Мирошниченко в Бахмуте (Донецкая область) в связи с его смертью.



«Полиция инкриминирует подозреваемому умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть», - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.



Продолжается досудебное расследование.



Подозреваемым в нападении оказался 16-летний местный житель. Также была установлена личность его приятеля, который в момент совершения преступления находился рядом.

Мирошниченко был избит 29 ноября вечером в Бахмуте. По данному факту было открыто уголовное производство по ч 1 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.



Активист находился в коме. В пятницу, 6 декабря, стало известно о его смерти.