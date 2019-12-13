В «ЛДНР» требуют обсудить поправки по децентрализации в Минске

Группировки «ЛДНР» требуют обсудить поправки в Конституцию Украины относительно децентрализации на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин требует обсудить эти поправки обсудить на ближайшей встрече ТКГ 18 декабря.



Также он заявил, что боевики готовы обвинить украинскую сторону в нарушении Минских соглашений в случае невыполнения их требований.

13 декабря президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».