Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект № 2598 «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Верховной Рады.



В карточке законопроекта отмечается, что президент определил законопроект как неотложный.



Сейчас текст проекта закона и сопроводительные документы к нему не обнародованы.



12 декабря Владимир Зеленский заявил, что Украина выполняет свои обязательства по предоставлению особого статуса неподконтрольным территориям Донбасса на постоянной основе путем подготовки внесения изменений в Конституцию в части децентрализации. В частности, он объяснил, что в «Минске» четко записано: изменения в Конституцию Украины в связи с тем, что связано с децентрализацией.