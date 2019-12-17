Корниенко: У нас у всех регионов должен быть одинаковый особый статус

Все регионы Украины должны иметь собственный «особенный статус», считает первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.



«У нас все регионы особенные. У всех должен быть особенный одинаковый статус», — заявил он в комментарии телеканалу «Наш».



Нардеп также прокомментировал заявление Кремля о намерении изучить законопроект:



«По поводу заинтересованности к нашему закону со стороны других стран — это очень приятно, что изучается наш конституционный опыт. Возможно, они для себя что-то почерпнут в плане развития демократических традиций».



Ранее Корниенко заявлял, что в законопроекте № 2598 президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации нет упоминаний «особого статуса» Донбасса.



В Кремле намерены изучить проект изменений в Конституцию Украины о децентрализации на предмет соответствия Минским соглашениям.