Зеленский подписал закон, который продлевает «особый статус» Донбасса на год

Президент Владимир Зеленский подписал закон о пролонгировании до конца 2020 года закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Это указано в карточке документа на сайте Верховной Рады.



12 декабря парламент 320 голосами поддержал законопроект, который на год продлевает действие закона об особом порядке местного самоуправления (особом статусе) в ОРДЛО.

После саммита в «нормандском формате» в Париже президент Владимир Зеленский сообщил, что закон об «особом статусе» Донбасса будет продлен еще на год.



Осенью Зеленский обещал, что после «нормандского саммита» будет принят новый закон об «особом статусе» Донбасса. Однако написание нового закона решили перенести на 2020 год.



Действие закона истекало 31 декабря 2019 года. Документ был принят в сентябре 2014 году и с тех пор парламент несколько раз продлевал его действие. При этом закон не вступал в силу, так как в нем заложены нормы, которые предполагают, что это произойдет после проведения местных выборов в ОРДЛО по украинскому законодательству.