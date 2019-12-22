Лавров рассказал о препятствиях для обмена пленными на Донбассе

Для обмена удерживаемыми лицами между Украиной и временно окупированными районами Донбасса в Минске появилось «новое препятствие». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире одного из российских телеканалов, передает ТАСС.



«В Париже призвали контактную группу согласовать списки для обмена всех установленных на всех установленных. Цель — "всех на всех", но когда они все эти годы сопоставляли списки, то оказалось, что не все взаимно подтверждены», — сказал он.



Министр напомнил о существовании списков «подтверждённых» лиц, о местонахождении которых известно.



«Теперь в контактной группе появился новый критерий: установленные — да, но они не все "процессуально очищенные". Это означает новое препятствие к тому, чтобы люди до Рождества и Нового года вернулись домой», — заявил Лавров.



Участники Трехсторонней контактной группы 18 декабря должны были обсудить и воплотить в жизнь ряд конкретных договоренностей, которые были достигнуты на встрече лидеров «нормандской четверки»: вопрос обмена удерживаемыми лицами, прекращение огня и согласование трех новых участков разведения сил на линии соприкосновения сторон.