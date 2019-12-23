Штаб ООС назвал имя погибшего на Донбассе бойца

22 декабря на Донбассе вследствие обстрела погиб боец ​​93-й бригады «Холодный Яр» 1990 года рождения Герман Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



На странице бригады в Facebook, сообщается, что погибший был механиком-водителем.



Герман Соловьев родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные Силы пришел в сентябре 2018 года, а к 93-й бригаде присоединился, когда та вышла в Донецкую область - воевал в Верхнеторецком.



У погибшего осталась мать.



За минувшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.