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Штаб ООС назвал имя погибшего на Донбассе бойца

23 декабря 2019, 13:05

Штаб ООС назвал имя погибшего на Донбассе бойца

22 декабря на Донбассе вследствие обстрела погиб боец ​​93-й бригады «Холодный Яр» 1990 года рождения Герман Соловьев. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

На странице бригады в Facebook, сообщается, что погибший был механиком-водителем. 

Герман Соловьев родом из Каменского, жил в Днепре. В Вооруженные Силы пришел в сентябре 2018 года, а к 93-й бригаде присоединился, когда та вышла в Донецкую область - воевал в Верхнеторецком.

У погибшего осталась мать.

За минувшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.

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