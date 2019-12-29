Возвращение украинцев из плена и будущее Донецка и Луганска. Главное за неделю

«Донбасс: полный доступ» рассказывает о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 23 - 29 декабря.
Урегулирование конфликта на Донбассе
Украинская сторона и группировки «ДНР/ЛНР» провели 29 октября обмен удерживаемыми лицами. Киеву удалось вернуть 76 граждан, среди них — 12 военнослужащих. «ДНР» также передала Украине журналиста Станислава Асеева (Васин), пробывшего в плену боевиков 962 дня. По информации «Украинской правды», 22 человека отказались участвовать в обмене и возвращаться на подконтрольную боевикам территорию.
Некоторые положения «формулы Штайнмайера», лежащие в основе закона об «особом статусе» Донбасса, могут быть изменены, заявил замруководителя парламентской фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко.
Украинская сторона готовится к полному прекращению огня с 1 января, заявил министр обороны Андрей Загороднюк. Он также сообщил, что Киев определил новые участки для разведения вооруженных сил и средств с боевиками.
Политика
Кабинет министров утвердил механизм получения вида на жительство иностранными гражданами, которые защищали суверенитет Украины в боях на Донбассе.
Министерство обороны заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил о готовности Москвы предоставить имеющиеся у нее данные о крушении «Боинга» рейса MH17 на Донбассе перед новым судебным слушанием в Нидерландах.
Боевые действия
С 23 по 29 декабря в результате обстрелов ранения получили четверо украинских военнослужащих. По данным «Новинарни», по состоянию на 23 декабря 110 украинских военнослужащих погибли в результате боевых действий на Донбассе в 2019 году.
Экономика
Власти Украины изучают возможность прекращения водоснабжения на подконтрольную «ДНР» территорию в случае отсутствия оплаты.
«ДНР» повысит стоимость проезда в общественном транспорте на подконтрольной ей территории.
Госмолодежьжилье получило деньги, предназначенные на две госпрограммы по приобретению жилья переселенцами и ветеранами АТО/ООС.
Общество
СММ ОБСЕ сообщила о случаях нехватки воды в ряде прифронтовых сел по обе стороны линии соприкосновения.
В подконтрольной «ДНР» Макеевке 25 декабря вновь зафиксировали подземный толчок. Причиной неоднократных подземных толчков в поселке Объединенный Советского района города местные жители считают шахту «Калиновская-Восточная». Работу шахты приостановили 11 ноября в связи с расследованием причин возникновения толчков, однако она вновь заработала 7 декабря, что совпало с возобновлением толчков.
«ДНР» и «ЛНР» отменят комендантский час на подконтрольной им территории на период новогодних праздников.
Дайджест тв-еженедельников на Донбассе
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