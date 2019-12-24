В России пообещали предоставить следствию данные о катастрофе MH17

Российская Федерация готова предоставить имеющиеся у нее данные о крушении «Боингf» рейса MH17 на Донбассе в 2014 году перед новым судебным слушанием в Нидерландах. Об этом сообщил постоянный представитель России при Европейском Союзе Владимир Чижов, передает TACC.



«Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств этого инцидента. Мне известно, что в марте начнутся судебные слушания в Нидерландах по этому поводу. В том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — сказал он.



Перед этим с такой просьбой в адрес России обратился министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.



В записке нидерландскому парламенту, посвященной стратегии дальнейшего развития отношений с Россией, министр отметил, что правительство «обратилось к РФ с просьбой о сотрудничестве в расследовании», что касается воздушного пространства над восточной Украиной. Блок пообещал, что парламент «будет отдельно проинформирован о прогрессе в вопросе».

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малазийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.



