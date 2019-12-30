«ДНР» отпустит трех подростков, которых задержала три года назад по обвинению в диверсиях

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин сегодня помиловал трех подростков, которые были задержаны боевиками в 2016 году по обвинению в подрывах.



Об этом сообщила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова, передает ДАН.

При этом о судьбе других участников группы ясиноватских подростов не сообщается.



Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сказала «Новостям Донбасса», что информация об этих подростках будет уточнена во время следующего заседания ТКГ.

Пятеро жителей неподкнонтрольной украинским властям Ясиноватой в возрасте от 15-ти до 18-ти лет были задержаны в сентябре 2016 года по обвинению в совершении диверсионной деятельности по указанию украинских спецслужб. «МГБ ДНР» инкриминировала им подрыв ряда автомобилей, гражданских и военных объектов, в частности подвижного состава в Ясиноватой.



Вопрос освобождения подростков поднимался во время заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске в предыдущие годы.