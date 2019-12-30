В «ДНР» рассказали о передаче Киевом восьми граждан РФ и одного Беларуси

Украинская сторона в рамках состоявшегося вчера обмена удерживаемыми лицами передала группировке «ДНР» восемь граждан России и одного гражданина Беларуси. Об этом заявила «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.



«Вчера мы получили от Украины 61 человека, в их числе: пять женщин, восемь граждан РФ и один —из Беларуси», — приводит слова Морозовой ДАН.



Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская в комментарии «Новостям Донбасса» данную информацию не подтвердила и не опровергла. При этом она отметила, что украинская сторона в рамках обмена передавала иностранных граждан консулам их стран, а уже те решали, что делать с ними дальше.



Ранее стало известно, что группировке «ЛНР» был передан воевавший за боевиков на Донбассе бразилец Рафаэль Лусварги.

29 декабря 2019 года на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек. В свою очередь «Л-ДНР» получили 124 человека.



По данным украинской стороны, в плену боевиков остаются около 300 украинцев. Президент Владимир Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры о возвращении украинцев, которых удерживают в России и аннексированном ей Крыму.