Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен пленными Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

08 января 2020, 23:08

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 8 января.

Права человека

По данным «Восточной правозащитной группы», в декабре члены группировки «ДНР» задержали 11 человек по обвинению в «шпионаже».

Общество

В группировке «ДНР» заявили об открытии свое «представительства» в Турции в ближайшее время.

Боевые действия

СММ ОБСЕ зафиксировала взрывы и обстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия на участке разведения сил в районе Золотого Луганской области 7 января. Возле Золотого миссия увидела хвостовой стабилизатор реактивной противотанковой гранаты.

Миссия увидела запрещенные Минским соглашениями РСЗД «Град» у боевиков «ЛНР».

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕГИ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
15:12
«ДНР» заявляет о скором открытии своего «представительства» в Турции
12:20
ОБСЕ зафиксировала запрещенные «Грады» у боевиков «ЛНР»
09:29
В Донецке горела сауна в гостинице
22:26
Главные события неподконтрольного Донбасса за 6 - 7 января
21:07
В МИД назвали выборы в ОРДЛО условием сохранения «Минска»
11:49
Под Луганском на взрывчатке подорвался мужчина
12:41
«ДНР»: В Горловке задержали сбежавших из колонии
11:36
«ДНР»: У жителя Шахтерска нашли реактивные огнеметы
09:16
В Луганске пожар оставил без электричества около 200 частных домов
18:26
Главные новости Донбасса за неделю
19:50
На пункте пропуска под Горловкой умерла пенсионерка
13:51
ОБСЕ: Между Водяным и Пикузами — сотни мин
12:09
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
11:05
В «ДНР» показали, как выглядит сегодня село Спартак под Донецком
все новости
23:08
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:33
Российскому блогеру Митрошиной запретили въезд в Украину на 3 года
20:42
Генсек ООН выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
19:24
Канада предложила помощь в расследовании крушения самолета МАУ в Иране
18:35
Двое военных получили ранения из-за обстрелов боевиков с начала суток
17:03
Суд повторно перенес рассмотрение апелляции на арест главного фигуранта в деле Шеремета
17:01
В Тегеране заявили, что будут проводить расшифровку ящиков украинского лайнера в Иране
16:51
Украина направит специалистов в Иран для совместного расследования катастрофы самолета МАУ
16:39
Убийство Шеремета: подозреваемую Дугарь оставили под домашним арестом
16:31
В авиакатастрофе самолета МАУ над Ираном погибла луганчанка
16:14
ОБСЕ зафиксировала нарушения режима прекращения огня в районе Золотого
15:12
«ДНР» заявляет о скором открытии своего «представительства» в Турции
15:00
Участницы встречи с блогером Митрошиной получают угрозы в свой адрес
14:10
СМИ: Иран не передаст компании Boeing черные ящики с украинского авиалайнера
13:33
В СНБО рассказали, что два человека не сели на самолет МАУ, который разбился в Иране
все новости
ВИДЕО
Местные выборы 2020. Успеют ли внести изменения в Конституцию? ►
06 января, 10:07
Кто может представить Донбасс на переговорах в Минске ►
03 января, 10:51
Зеленский в новогоднем обращении решил объединить всю Украину
01 января, 00:02
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция