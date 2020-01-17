В Раде отменили час вопросов к правительству из-за заявления Гончарука

Обновлено. В 11:25 премьер-министр Гончарук и члены Кабмина прибыли на заседание парламента.



В Верховной Раде отменили пятничный час вопросов к правительству из-за заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, после открытия утреннего заседания.



«Сейчас правительство находится на консультациях. Как такового часа вопроса к правительству не будет», — отметил он.



Разумков добавил, что в Раде все же выступит и ответит на вопросы депутатов глава МИД Вадим Пристайко, как это было согласовано ранее.



Спикер объявил перерыв до 10:50 и попросил глав фракций собраться в его кабинете.

Сегодня утром премьер-министр Алексей Гончарук направил заявление о своей отставке президенту Владимиру Зеленскому. В Офисе президента сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление.