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В Раде отменили час вопросов к правительству из-за заявления Гончарука

17 января 2020, 10:23

В Раде отменили час вопросов к правительству из-за заявления Гончарука

Обновлено. В 11:25 премьер-министр Гончарук и члены Кабмина прибыли на заседание парламента.

В Верховной Раде отменили пятничный час вопросов к правительству из-за заявления премьер-министра Алексея Гончарука об отставке. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков, после открытия утреннего заседания.

«Сейчас правительство находится на консультациях. Как такового часа вопроса к правительству не будет», — отметил он.

Разумков добавил, что в Раде все же выступит и ответит на вопросы депутатов глава МИД Вадим Пристайко, как это было согласовано ранее.

Спикер объявил перерыв до 10:50 и попросил глав фракций собраться в его кабинете.

Сегодня утром премьер-министр Алексей Гончарук направил заявление о своей отставке президенту Владимиру Зеленскому. В Офисе президента сообщили, что Зеленский рассмотрит заявление.

ТЕГИ

Люди
Дмитрий Разумков Алексей Гончарук
Организации
Верховная Рада Украины

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