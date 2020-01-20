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Штепа получила 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ

20 января 2020, 16:29

Штепа получила 3600 евро компенсации по решению ЕСПЧ

Бывший мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создание террористической группы, по решению Европейского суда по правам человека получила 3600 евро компенсации за нарушение права на свободу.

Об этом сообщил ее адвокат Александр Шадрин, передает «Укринформ».

Адвокат отметил, что сейчас его подзащитная находится в Славянске и ждет очередной вызов в суд в Харькове. До решения суда о мере пресечения она не должна круглосуточно находиться дома. Он заверил, что Штепа не собирается покидать Украину.

Шадрин также сообщил, что 15 января по делу Штепы должно было состояться заседание Орджоникидзевского районного суда Харькова, но адвокаты не смогли прибыть по уважительным причинам, и заседание перенесено на 10:00 11 февраля.

О том, что ЕСПЧ частично удовлетворил иск Штепы стало известно в конце октября.

Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 года. Ей инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей и создание террористической группы.

В суде она утверждала, что призывала президента России Владимира Путина войти в Славянск под угрозой боевиков, которые удерживали ее в плену, а интервью для российских изданий давала «под дулом автомата».

21 ноября этого года рассмотрение дела Штепы с самого начала должно начаться в пятый раз. Этим займется Орджоникидзевский районный суд Харькова.

До этого дело направлялось на рассмотрение в Червонозаводский, Коминтерновский, Ленинский и Октябрьский районные суды Харькова, однако из-за отводов и самоотводов членов коллегии судей ни один из них так и не смог вынести приговор. В некоторых судах не удалось даже провести подготовительное заседание.

20 сентября 2017 года суд выпустил Штепу из СИЗО под круглосуточный домашний арест в Славянске. 21 сентября стало известно, что на нее надели электронный браслет.

С января 2018 года, после окончания срока домашнего ареста, на нее не распространяется ни одна мера пресечения.

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