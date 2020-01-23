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«ДНР» приговорила дончанина к пяти годам тюрьмы за «шпионаж»

23 января 2020, 14:11

«ДНР» приговорила дончанина к пяти годам тюрьмы за «шпионаж»

Группировка «ДНР» приговорила жителя Донецка к пяти годам заключения по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщили в «генпрокуратуре» формирования.

Согласно сообщению, житель Донецка занимался частными перевозками через пункты пропуска на линии соприкосновения и доставлял посылки на неподконтрольную Украине территорию.

В группировке утверждают, что с ноября 2016 года он начал сотрудничать с СБУ.

В сообщении «прокуратуры» говорится, что дончанин «занимался террористической деятельностью» до ноября 2018 года. Подробности не уточняются.

Неправомерный приговор 26 декабря 2019 года вынес подконтрольный группировке Буденовский районный «суд» Донецка.

Мужчина будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

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