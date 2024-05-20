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Главное за день: Бои за Волчанск. Удар по базе РФ в Луганске

20 мая 2024, 23:22

Главное за день: Бои за Волчанск. Удар по базе РФ в Луганске

Политика

Представители силовых и оборонных ведомств США считают, что Украина не применяла американское оружие по территории России. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун выразил уверенность, что украинские силы не применяли дальнобойные ракеты ATACMS по территории РФ.

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в авиакатастрофе. Вертолет, в котором летел Раиси и высокопоставленные иранские чиновники, разбился 19 мая в провинции Восточный Азербайджан, на северо-западе страны. Иран продает в Россию беспилотники «Шахед», которыми РФ постоянно атакует украинскую территорию. Кроме того, по данным аналитиков, Иран строил заводы по производству дронов в России и Беларуси.

Общество

Во вторник, 21 мая на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии во вторник, 21 мая. Отключения будут как для объектов промышленности, так и для населения в течение всех суток.

Два года в российском плену находятся более 1900 украинских военных, которые держали оборону Мариуполя. 21 мая — вторая годовщина выхода украинских военных с территории завода «Азовсталь».

Глава оккупационной администрации Енакиево в Донецкой области Роман Храменков задержан за получение взятки в виде двух квадроциклов. По версии следствия, он помог оформить участок земли. Кроме этого силовики «ДНР» проверяют, брал ли Храменков взятки деньги от владельцев торговых точек в городе.

Боевые действия

Украинская армия на 60% контролируют город Волчанск, сообщил заместитель главы Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха.

В Степногорске Запорожской области в результате удара армии РФ погиб местный житель. В селе Новоандреевка Запорожской области во время ликвидации пожара россияне сбросили боеприпас с дрона на спасателей, один спасатель получил незначительные ранения. Еще один человек погиб в Херсоне из-за российской атаки.

В Должанске (Свердловске) Луганской области вечером 20 мая прогремело несколько взрывов. Глава оккупационной администрации Леонид Пасечник заявил, что удар пришелся на склад горюче-смазочных материалов.

В группировке «ДНР» заявили о пяти пострадавших в оккупированной Макеевке Донецкой области в ходе обстрела. Кроме этого, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в Кировском районе в поселке шахты Абакумова множественные ранения получил 59-летний водитель такси.

В ночь на 19 мая Севастополь атаковали не менее 12 ракет ATACMS, девять из них были сбиты, а три попали в причал, где находился малый ракетный корабль «Циклон». Корабль утонул. О погибших и пострадавших неизвестно.

В Луганске нанесли удар по академии внутренних дел, где базировались российские военные. В так называемом «Минздраве ЛНР» заявили, что поселке Юбилейное, относящегося к Луганску, пострадали 12 человек. Вместе с тем очевидцы выложили кадры сбития одной из ракет над Луганском сегодня утром силами ПВО РФ. Вполне возможно, что гражданская инфраструктура в поселке Юбилейный пострадала как раз в результате падения обломков.

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