Динамика поставок бронетехники от западных партнеров для Украины остается очень медленной — аналитик

В Украину с большой задержкой поставляется бронетехника от западных партнеров. Об этом сообщил в эфире Еспресо аналитик Defense Express Сергей Згурец.



«В любом случае динамика с поставкой бронетехники для нужд ВСУ достаточно медленная. Хотя отдельные страны остаются лидерами в вопросе обеспечения ВСУ тяжелой бронетехникой. В частности, Нидерланды сегодня останутся одними из главных поставщиков танков Leopard для нужд ВСУ. Вчера в Испании объявили о поставках 10 танков Leopard, о которых было объявлено еще в конце прошлого года», — отметил он.



По словам Згуреца, на передовой более качественными являются американские БМП Bradley, чем танки Leopard.



«Нам остается больше надеяться на США. В частности, по поставкам Украине БМП Bradley. Именно Bradley дают больше результата, чем Leopard на поле боя», — резюмировал аналитик.



Ранее мы писали, что представители силовых и оборонных ведомств США считают, что Украина не применяла американское оружие по территории России. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун выразил уверенность, что украинские силы не применяли дальнобойные ракеты ATACMS по территории РФ.