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Главное за день: Что происходит в Часов Яре? Взрывы в Скадовске

18 мая 2024, 23:19

Главное за день: Что происходит в Часов Яре? Взрывы в Скадовске

Политика

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью AFP высказал мнение, что запад боится проигрыша Россия в войне, но при этом он не хочет, чтобы и Украина проиграла ее. Он назвал такую ситуацию абсурдной. Зеленский считает, что Украина и ее западные союзники имеют «одинаковые ценности», но зачастую «разные взгляды», особенно на то, как может выглядеть окончание конфликта.

Общество

Тихо в городе Часов Яр практически не бывает. В городе в той или иной степени повреждены все многоэтажки и около 80% домов в частном секторе. Российская армия продолжает штурмовать город. Войска РФ сосредотачивают усилия, чтобы прорвать оборону к западу от Бахмута, выйти на рубеж по каналу «Северский Донец-Донбасс», завладеть Часов Яром и создать условия для дальнейшего продвижения на Краматорскую агломерацию. Что сейчас происходит в городе — в нашем эксклюзивном репортаже.

Боевые действия

В Украине 18 мая вступил в силу Закон о мобилизации. Тогда, согласно документу, военнообязанные мужчины в течение 60 дней должны обновить свои данные в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в электронном кабинете с помощью приложения «Резерв+», который также запустили 18 мая. О том, как будет работать новый сервис читайте в материале «Новостей Донбасса».

Российские войска обстреляли село Тягинка в Херсонской области и Харьков. На Херсонщине смертельные ранения получил 67-летний мужчина. В Харькове разрушены жилые дома, есть пострадавшие.

Четыре мирных жителя попали под обстрел, когда пытались выехать из Волчанска Харьковской области на машине. Два человека погибли, еще двое — ранены. Волчанск находится под регулярными атаками российских войск, которые пытаются оккупировать эту часть Харьковской области. С начала российского наступления на севере Харьковской области из-под обстрелов удалось вывезти 9 907 человек.

В результате обстрела Кураховки в Донецкой области погиб пожилой мужчина. По состоянию на 18 мая в Кураховской громаде остаются около 12 тысяч жителей. До полномасштабного вторжения здесь проживала 41 тысяча человек.

На оккупированной части Херсонской области, в Скадовске, прогремело несколько взрывов. Оккупационная власть заявила об 11 пострадавших.

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