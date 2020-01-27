В штабе ООС рассказали о захвате в плен боевика «ДНР» на Донбассе

Сегодня на Донбассе при обследовании территории между взводными опорными пунктами украинскими разведчиками было задержано представителя незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«У задержанного 1991 года рождения было изъято военный билет так называемой ДНР, что свидетельствует о его принадлежности к вооруженным формированиям, входящих в состав российско-оккупационных войск», — говорится в сообщении.

По данным штаба, задержанный действовал в составе диверсионно-разведывательной группы, целью которой было разоблачение позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.



«Во время выдвижения с собственных позиций и пересечения линии столкновения он подорвался на минном заграждении, установленном самими же русскими оккупантами. Другие члены вражеской ДРГ бросили раненого и вернулись на свои позиции», отметили в пресс-центре.



Отмечается, что задержанному, который получил многочисленные минно-взрывные ранения, была оказана медпомощь, затем его доставили в военный госпиталь.