Депутата Донецкого облсовета подозревают в наезде на пешеходов

Депутат Донецкого областного совета Сергей Горбатенко стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Краматорске. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил источник в правоохранительных органах.



ДТП произошло вечером 23 января. Из сообщения полиции Донецкой области следует, что 57-летний мужчина за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado совершил наезд на двух 21-летних девушек, которые переходили дорогу. Одна из них пострадала, ей оказали медицинскую помощь. Имя или род деятельности виновника аварии в сообщении полиции не указано.



По факту происшествия полицией было начато досудебное расследование по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).



По словам источника «НД», полицейские изъяли у Горбатенко внедорожник. Сейчас он пытается «замять ситуацию» и вернуть автомобиль. Для этого Горбатенко ищет «выходы» на руководство полиции Краматорска, добавил собеседник.



Также Сергей Горбатенко является председателем Донецкой областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана (зарегистрирована в Покровске).

Депутаты Донецкого областного совета не собирались с марта 2014 года. Полномочия органа были переданы областной военно-гражданской администрации. Секретариат облсовета вынужденно переехал из оккупированного Донецка в подконтрольный украинским властям Мариуполь.