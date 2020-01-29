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Киев случайно освободил из плена гражданина РФ, который хочет вернуться домой

29 января 2020, 21:51

Киев случайно освободил из плена гражданина РФ, который хочет вернуться домой

В рамках обмена пленными 29 декабря Украина освободила гражданина России. Пенсионер Василий Деркач 1940 года рождения с пропиской в Зугрэсе Донецкой области хочет вернуться домой, на подконтрольную боевикам территорию. Свою историю он рассказал изданию «Спектр».

Василий Иванович родился в селе в Запорожской области, выучился в Макеевке на Донетчине, после чего переехал в российский Норильск, где прожил вплоть до пенсии. В 1996 году он вернулся на Донбасс и осел в Зугрэсе.

За время конфликта на Донбассе почти 80-летний пенсионер успел дважды побывать «на подвале» боевиков: в 2014 и 2018 годах. Ему вменяли корректировку огня и подпольную деятельность, отправляли рыть окопы, держали в камере. Первый раз из тюрьмы боевиков ему помог выйти другой удерживаемый в плену, правозащитник Александр Кудинов.

Второй раз пенсионера арестовали из-за его мемуаров о судьбе Крыма. Деркачу инкриминировали «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка и происхождения», а также «незаконное приобретение и сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия». Кроме того, в справку вписана «статья 100 УК ДНР» — это принудительное заключение в психиатрической клинике.

Подконтрольный «ДНР» Харцызский городской суд приговорил его к двум годам и шести месяцам в колонии-поселении, однако на суде ему назвали другой срок — три с половиной года.

В реальности Василий Иванович провел в заключении 1 год, 8 месяцев и 11 дней — сначала в КПЗ, затем на принудительном психиатрическом лечении, потом в СИЗО, и только после приговора в марте 2019 года оказался в Макеевской колонии, где отбыл почти 9 месяцев. После его пригласили в администрацию тюрьмы и предложили написать прошение о помиловании, а документы об освобождении пообещали выдать в Горловке.

В Горловке, куда поехал пенсионер, выяснилось, что готовится обмен с Украиной. Там ему разъяснили что, поскольку он уже дважды отсидел в тюрьме «ДНР», то от третьего ареста в своем Зугрэсе он совсем не застрахован. И дедушка сел в автобус вместе со всеми.

Сейчас Василий Иванович хочет вернуться в Зугрэс, однако опасается повторного ареста. За время удержания Деркач не имел возможности получать свою пенсию, за которой он выезжал в российский Матвеев Курган.

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Зугрэс Горловка
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Обмен пленными

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