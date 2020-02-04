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Луганской области обещают капитальный ремонт дорог

04 февраля 2020, 18:09

Луганской области обещают капитальный ремонт дорог

В этом году в Луганской области сделают капитальный ремонт ряда дорог, в первую очередь из Северодонецка до Станицы Луганской и Золотого. Об этом заявил на пресс-конференции глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай, передает корреспондент «Новостей Донбасса».

Завершить ремонт участка дороги до Станицы Луганской планируют до 1 июня. А до конца года — трассу от Северодонецка до Золотого. Возле самого КПВВ дорогу расширят на два метра для свободного перемещения транспорта и оборудуют сервисную зону.

«Там уже найден земельный участок в шесть гектаров, который мы отведен под сервисную зону: там будут кафе, туалеты, ЦНАП, медицинское учреждение, пока что, возможно, мобильное, такое, как стоит в Станице Луганской. Мы думаем наперед и готовы в любой момент открыть со своей стороны пункт пропуска. Всё зависит от боевиков», — отметил Сергей Гайдай.

Кроме автомобильных трасс государственного значения, планируют сделать и капитальный ремонт областных — из Северодонецка до Старобельска, а затем до Новоайдара. На эти цели выделено 660 миллионов гривен.

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