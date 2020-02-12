Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 12 февраля.

Политика

Трехсторонняя контактная группа на сегодняшнем заседании практически согласовала один из участков для разведения сил в районе Гнутово Донецкой области, заявила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер. В то же время, спецпредставительница ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау не подтвердила эту информацию.



Представители Украины в ТКГ подали перечень предприятий, захваченных боевиками и уточненный список удерживаемых лиц для обмена.



Контроль за участком украинско-российской границы на Донбассе Украина должна обсуждать с группировками «Л/ДНР», а не Москвой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



В Кремле не знают, кто будет заниматься вопросами Донбасса после ухода Владислава Суркова. Не понимают этого и в группировках «ДНР"/"ЛНР», пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.



В Офисе президента сообщили, что пока не обсуждалась возможность встречи лидеров Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина до встречи в «нормандском формате».



Новоназначенный глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что на новом посту продолжит работу на международном направлении. В частности, речь идет о взаимодействии с властями России для урегулирования ситуации на Донбассе.



Экономика



Донецкий окружной админсуд частично удовлетворил иск ПАО «Енакиевский металлургический завод» к Офису крупных налогоплательщиков НДС и взыскал из госбюджета в пользу завода 106,7 млн гривен и пеню в размере 105,9 млн гривен.



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