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В Трехизбенке отменили занятия в школе из-за боевых действий

18 февраля 2020, 16:22

В Трехизбенке отменили занятия в школе из-за боевых действий

В поселке Трехизбенка Луганской области сегодня были отменены занятия в школе и детском саду из-за боев, которые велись недалеко от населенного пункта утром. Об этом «Новостям Донбасса» сообщил глава военно-гражданской администрации Трехизбенки Владимир Гайворонский.

«Из-за боевых действий в районе Крымского, Орехово и Золотого нами было принято решение, чтобы детский садик и школа сегодня не работали. Только сегодня», — сказал он.

Глава ВГА отметил, что по Трехизбенке обстрелов не было, но местная администрация «решила перестраховаться».

По сообщению штаба ООС, утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный в Луганской области. В Генштабе ВСУ сообщили об одном погибшем и пяти пострадавших украинских военных.

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