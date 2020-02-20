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«ЛНР» задержала луганчанина, обвинив в работе на СБУ

20 февраля 2020, 12:27

«ЛНР» задержала луганчанина, обвинив в работе на СБУ

«МГБ» при группировке «ЛНР» задержала жителя Луганска Александра Пожидаева, обвинив в работе на Службу безопасности Украины.

Как сообщается на сайте «МГБ», у Пожидаева — психическое расстройство и он не отдавал себе отчет, соглашаясь помогать СБУ.

Утверждается, что мужчина был привлечен к сотрудничеству с СБУ летом 2019 года при пересечении пункта перехода «Станица Луганская», где в дальнейшем ему и ставились задачи по сбору информации. В частности, Пожидаев рассказал, что сотрудник украинской спецслужбы якобы попроси его снять на видео свой маршрут от Станицы Луганской до центра Луганска.

В «МГБ» сообщили, что в отношении указанных сотрудников СБУ начато «уголовное преследование», они объявлены в розыск. О дальнейшей судьбе Пожидаева не сообщается.

17 февраля «ЛНР» сообщила о задержании вернувшегося из Киева мужчины по обвинению в «шпионаже».

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