Рада попросила Зеленского отменить кодировку спутниковых каналов

Верховная Рада поддержала запрос депутата от «Слуги народа» Николая Задорожного к президенту о введении моратория на кодирование спутникового сигнала украинских телеканалов. Об этом сообщается на сайте парламента.



За соответствующее решение проголосовали 255 депутатов.

В ночь на 29 января четыре медиагруппы — 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина» — закодировали спутниковый сигнал 23 своих телеканалов на спутнике.



Для просмотра этих каналов владельцам «тарелок» необходимо купить специальный тюнер (рекомендованная цена 1099 гривен) и стать абонентом официального спутникового оператора Viasat или Xtra TV (минимальная абонентская плата 55-70 гривен в месяц).