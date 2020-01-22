Украинские медиагруппы начнут кодировать спутниковый сигнал телеканалов с 28 января

C 28 января спутниковый сигнал телеканалов, которые входят в четыре крупнейших украинских медиагруппы будет закодирован и их нельзя будет смотреть без специального тюнера.



Речь о телеканалах «Украина», «1+1», «Интер», СТБ, ICTV, «Новый канал» и других. Всего их 23.



1+1 media, «Медиа Группа Украина», Inter Media Group и StarLightMedia принял решение изменить дату начала кодирования сигнала своих спутниковых каналов с 20 января на 28 января 2020 года из-за того, что спутниковые рператоры не успевают обработать все заявки на установку оборудования.



Продолжать смотреть эти телеканалы через спутник можно будет, если приобрести новый тюнер. Заменять тарелку не нужно — она ​​лишь принимает сигнал. Предварительные тюнеры, которыми зрители пользуются сейчас, не предназначенные для декодирования сигнала.



Нужно приобрести тюнер с маркировкой «УТБ» и подключиться к одному из легальных операторов спутникового телевидения — Viasat или XtraTV. Рекомендованная цена такого тюнера — 1099 гривен.



Медиагруппы объясняют решение о кодировании сигнала борьбой с пиратством: закупая зарубежные фильмы, сериалы и программы, телеканалы должны давать гарантию правообладателям, что доступ к их продукту будет открыт только на территории Украины. Открытый спутниковый сигнал канала позволяет смотреть его и в других странах.