Украинские медиагруппы закодировали спутниковый сигнал своих телеканалов

В ночь с 28 на 29 января медиагруппы 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина» закодировали спутниковый сигнал 23 своих телеканалов. Об этом сообщает Mediasat.
Теперь телезрители, которые бесплатно смотрели эти каналы с помощью спутниковой тарелки, видят сообщение о кодировке.
Для просмотра этих каналов владельцам «тарелок» необходимо купить специальный тюнер (рекомендованная цена 1099 гривен) и стать абонентом официального спутникового оператора Viasat или Xtra TV (минимальная абонентская плата 55-70 гривен в месяц).
Медиахолдинги закодировали доступ к телеканалам:
При этом в открытом доступе на спутнике остались международные версии украинских каналов — «1+1 International» и «Интер+», а также все информационные, общественные, государственные и региональные телеканалы. «Новости Донбасса» публиковали список открытых каналов.