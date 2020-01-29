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Украинские медиагруппы закодировали спутниковый сигнал своих телеканалов

29 января 2020, 11:25

Украинские медиагруппы закодировали спутниковый сигнал своих телеканалов

В ночь с 28 на 29 января медиагруппы 1+1 media, StarLightMedia, Inter Media Group и «Медиа Группа Украина» закодировали спутниковый сигнал 23 своих телеканалов. Об этом сообщает Mediasat.

Теперь телезрители, которые бесплатно смотрели эти каналы с помощью спутниковой тарелки, видят сообщение о кодировке.

Для просмотра этих каналов владельцам «тарелок» необходимо купить специальный тюнер (рекомендованная цена 1099 гривен) и стать абонентом официального спутникового оператора Viasat или Xtra TV (минимальная абонентская плата 55-70 гривен в месяц).

Медиахолдинги закодировали доступ к телеканалам:

  • Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм.
  • 1+1 media: 1+1, 2+2, ТЕТ, ПлюсПлюс, УНИАН ТВ, Бигуди.
  • Медиа Группа Украина: Украина, НЛО ТВ, Индиго.
  • StarlightMedia: ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ ТБ.

При этом в открытом доступе на спутнике остались международные версии украинских каналов — «1+1 International» и «Интер+», а также все информационные, общественные, государственные и региональные телеканалы. «Новости Донбасса» публиковали список открытых каналов.

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