У пассажиров поезда «Киев-Москва» не нашли признаков заболевания коронавирусом

Пассажиры рейса «Киев-Москва» прошли медосмотр на вокзале в российской столице, признаков заболевания не обнаружено, сообщает министерство инфраструктуры Украины.



По данным Мининфраструктуры, поезд прошел санитарную обработку и готовится к возвращению в Украину. Сотрудники «Укрзализныци» находятся на постоянной связи с бригадой поезда.



Ведомство отмечает, что по информации российской стороны, результаты лабораторных исследований гражданки Китая на новый коронавирус - отрицательные. Она находится в Брянской областной инфекционной больнице. Из числа контактных лиц по вагону в инфекционную больницу также госпитализированы пятеро украинцев (двое мужчин и трое женщин). Их состояние нормальное, жалоб нет, проводятся лабораторные исследования.



«В отцепленном вагоне находятся шестеро граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Питание, отопления и санитарные условия в отцепленном вагоне обеспечены. Поддерживаются рабочие контакты с российской стороной. После получения результатов лабораторных исследований госпитализированных пассажиров будет принято решение об их дальнейшем следовании и о возвращении вагона, который находится на санитарной стоянке в Брянске», - говорится в сообщении.

Кроме того, создан штаб оперативного реагирования в «Укрзализныци».

Вагон пассажирского поезда «Киев-Москва» отцепили в российском городе Брянск и отправили в санитарный тупик из-за подозрения, что у одной из пассажирок коронавирус.