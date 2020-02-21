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У пассажиров поезда «Киев-Москва» не нашли признаков заболевания коронавирусом

21 февраля 2020, 17:35

У пассажиров поезда «Киев-Москва» не нашли признаков заболевания коронавирусом

Пассажиры рейса «Киев-Москва» прошли медосмотр на вокзале в российской столице, признаков заболевания не обнаружено, сообщает министерство инфраструктуры Украины.

По данным Мининфраструктуры, поезд прошел санитарную обработку и готовится к возвращению в Украину. Сотрудники «Укрзализныци» находятся на постоянной связи с бригадой поезда.

Ведомство отмечает, что по информации российской стороны, результаты лабораторных исследований гражданки Китая на новый коронавирус - отрицательные. Она находится в Брянской областной инфекционной больнице. Из числа контактных лиц по вагону в инфекционную больницу также госпитализированы пятеро украинцев (двое мужчин и трое женщин). Их состояние нормальное, жалоб нет, проводятся лабораторные исследования.

«В отцепленном вагоне находятся шестеро граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Питание, отопления и санитарные условия в отцепленном вагоне обеспечены. Поддерживаются рабочие контакты с российской стороной. После получения результатов лабораторных исследований госпитализированных пассажиров будет принято решение об их дальнейшем следовании и о возвращении вагона, который находится на санитарной стоянке в Брянске», - говорится в сообщении.

Кроме того, создан штаб оперативного реагирования в «Укрзализныци».

Вагон пассажирского поезда «Киев-Москва» отцепили в российском городе Брянск и отправили в санитарный тупик из-за подозрения, что у одной из пассажирок коронавирус.

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