Путин поддержал идею закрепить в Конституции РФ запрет отделения земель

Президент России Владимир Путин поддержал идею закрепить в Конституции страны недопустимость отчуждения территории РФ. Об этом он сказал 26 февраля во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции, которую транслирует телеканал «Россия 24».



Сенатор Константин Косачев озвучил предложения по поправкам, касающимся защиты суверенитета и территориальной целостности России. В частности, он заявил, о внесении положения о недопустимости отчуждения у РФ территорий, а также о недопустимости призыва к таким действиям.



Путин эту идею поддержал. По его словам, такое положение должно лишь не создавать проблем для министерства иностранных дел России проводить демаркацию границ.

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, из-за чего находится под международными санкциями.