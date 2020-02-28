Кабмин выделит еще 654 миллиона на погашение долгов по зарплате шахтерам

На следующей неделе перечислят 654 млн гривен на выплату долгов по заработной плате шахтерам. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики и защиты окружающей среды.



«На следующей неделе Государственная казначейская служба Украины перечислит 654 млн грн, которые будут направлены на обеспечение оплаты труда шахтеров и внесения обязательных платежей, связанных с выплатой заработной платы», — говорится в сообщении.



В министерстве напомнили, что в целом по бюджетной программе «Реструктуризация угольной отрасли» в 2020 году планируется направить на выплату заработной платы и погашения задолженности по ней 1 962 746,1 гривен.



Зеленский во время Всеукраинского совещания работников угольной отрасли 25 февраля заявил, что все долги по заработной плате перед украинскими шахтерами должны быть погашены в течение марта-апреля этого года.