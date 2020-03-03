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В «ДНР» тоже решили обсудить поправки в Конституцию России

03 марта 2020, 13:15

В «ДНР» тоже решили обсудить поправки в Конституцию России

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин предложил жителям Донбасса с российскими паспортами присоединиться к обсуждению поправок в Конституцию России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушилин предложил к обсуждению проект поправок в преамбулу Конституции РФ, направленный в рабочую группу по разработке изменений первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным.

Затулин предлагает изложить преамбулу Основного закона страны в такой редакции: «Мы, русские в союзе с другими братскими народами, сплотившиеся в многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации».

Пушилин обратился к «депутатам Народного совета», представителям «Общественной палаты» и «молодежного парламента», членам движений «Донецкая Республика» и «Свободный Донбасс», а также «представителям общественности» с предложением предоставить отзывы относительно этой поправки.

15 января президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию во время своего послания Федеральному собранию. В частности, он предложил закрепить в законе статус Госсовета, позволить Госдуме утверждать премьер-министра и членов правительства, запретить иностранное гражданство для чиновников и судей, а также установить приоритет Конституции над международными законами. Разработкой поправок занялась специальная рабочая группа. Уже 23 января Дума приняла законопроект о поправках в Конституцию в первом чтении. Второе чтение должно состояться 10 марта.

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