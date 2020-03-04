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Стал известен состав нового Кабмина Шмыгаля. Список

04 марта 2020, 18:55

Стал известен состав нового Кабмина Шмыгаля. Список

Обновлено. Позже Шмыгаль огласил этот список на внеочередном заседании парламента.

«Новости Донбасса» выяснили, что новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль подаст на рассмотрение Верховной Рады следующий состав Кабинета министров:

Вадим Пристайко — вице-премьер по вопросам европейской и евроаталнтической интеграции
Алексей Резников — вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Михаил Федоров — вице-премьер — министр цифровой трансформации
Арсен Аваков — министр внутренних дел
Сергей Бессараб — министр по делам ветеранов
Вадим Гутцайт — министр молодежи и спорта
Илья Емец — министр охраны здоровья
Владислав Криклий — министр инфраструктуры
Марина Лазебная — министр социальной политики
Денис Малюська — министр юстиции
Олег Немчинов — министр Кабинета министров
Игорь Уманский — министр финансов
Алексей Чернышов — министр развития громад и территорий.

По квоте президента Владимира Зеленского предложено назначить министром иностранных дел Дмитрия Кулебу, а министром обороны — Андрея Тарана.

Это еще не полный состав правительства. Во время заседания Рады Шмыгаль сообщил, что есть еще четыре вакансии. «И мы планируем расширить еще два направления», — добавил он.

Так, не были назначены министр экономики и сельского хозяйства, министр энергетики, министр образования и министр культуры. Парламент сможет проголосовать за них на внеочередном заседании, которое планируется на следующей пленарной неделе.

4 марта Денис Шмыгаль стал премьер министром, заменив Алексея Гончарука.

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