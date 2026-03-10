Массовое сокращение медиков в Новодонецком. Действительно ли станцию закроют и что будет со «скорой» для жителей

Машины экстренной медицинской помощи. Фото: кадр из видео

Уже больше месяца продолжается разбирательство вокруг возможного увольнения 44 медиков в поселке Новодонецкое Донецкой области. Об этом говорится в сюжете «Новостей Донбасса».



В громаде до 1 апреля планируют сократить 44 сотрудника станции скорой помощи города Мирноград. На фоне этого возможного решения возникает не только вопрос утраты работы медиками, а и то, что в зоне риска окажутся жители прифронтовых территорий, где каждая минута доезда бригады может стоить жизни.



«Новости Донбасса» разбирались, что стоит за этим решением, законна ли процедура и кто будет оказывать экстренную помощь мирным жителям, если закроют станцию в Новодонецком. Подробности смотрите в сюжете.

Напомним, что о массовом сокращении медиков в Новодонецком стало известно в феврале.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко