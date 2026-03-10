Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В ВСУ показали кадры ракетного удара по заводу в Брянске: видео с дрона
10 марта 2026, 21:19

В ВСУ показали кадры ракетного удара по заводу в Брянске: видео с дрона

Ракетный удар по заводу в Брянске. Фото: кадр из видео Ракетный удар по заводу в Брянске. Фото: кадр из видео

10 марта подразделения Сил обороны Украины ракетами воздушного базирования Storm Shadow нанесли удар по заводу микроэлектроники «Кремний Эл» в городе Брянск РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ, опубликовав видео с моментом атаки.

Зафиксировано поражение цели и значительное повреждение производственных мощностей. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Аэроразведку осуществляло подразделение полка беспилотных систем «Рейд».

«Кремний Эл» – это критически важное звено в цепочке производства российского «высокоточного» вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются «мозгами» и «нервной системой» современного оружия, в частности ракет «Искандер».

Напомним, что после удара над заводом «Кремний Эл» в Брянске поднялся густой черный дым.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

