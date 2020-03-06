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«ДНР» задержала сотрудников ДонНУ. Обвиняет во взяточничестве

06 марта 2020, 14:41

«ДНР» задержала сотрудников ДонНУ. Обвиняет во взяточничестве

Группировка «ДНР» задержала сотрудников подконтрольного ей Донецкого национального университета по обвинению в вымогательстве и получении взяток от студентов. Об этом сообщается на сайте «МВД» группировки.

Число задержанных и должности, которые они занимают в университете, в группировке не называют. В сообщении указывается причастность заведующей одной из кафедр, которая подозревается в том, что определяла размер взяток, а деньги сотрудники университета делили между собой.

Утверждается, что взятки в размере от 1000 до 15 000 российских рублей (366 — 5500 гривен) вымогались для допуска студентов к сессии и успешное ее прохождение. В группировке заявляют, что установили более 30 фактов получения взяток от студентов на общую сумму свыше 150 000 рублей (55 тысяч гривен).

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

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